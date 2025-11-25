Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алиса Двоеглазова: «Арсений Федотов на связи, очень поддерживает, мы все время на телефоне. Сказал, что будет за меня волноваться»

Фигуристка Алиса Двоеглазова рассказала, что Арсений Федотов поддерживает ее перед соревнованиями и помогает на тренировках.

Двоеглазова дала интервью Алине Загитовой в ее влоге для Первого канала, который был записан после произвольных программ на этапе Гран-при России в Омске. На этом этапе фигуристка выступала с температурой и заняла второе место, уступив Дарье Садковой.

— Ты вообще понимаешь, где ты находишься и что сделала сегодня?

— У меня какие-то смешанные чувства. И грусть, и радость, и все что только можно.

— Почему заплаканная? Из-за болезни глаза слезятся или другие причины?

— И так, и так. И разговор по душам у меня сейчас был.

— С кем? С мамой?

— Нет, с Арсением. Арсений на связи, он меня очень поддерживает. Мы с ним все время на телефоне. И вчера я уже коньки завязываю — он мне что-то рассказывает. Очень помогает мне эта поддержка в целом отвлечься. И как-то я уже выходила отвлеченная.

— То есть ты завязывала коньки перед выступлением и с Арсением разговаривала? И что он тебе говорил? Мне просто интересно, как поддерживают мужчины таких сильных девушек.

— Начался разговор с каких-то тренировочных моментов. Я ему рассказывала, как у меня прошла тренировка, как я себя чувствую. А потом я уже говорю: давай, Арсений, говори мне что-нибудь, я буду одеваться.

И он рассказывал, как в школу сходил, как еще что-то делал. Потом, естественно, пожелал удачи. Сказал, что будет за меня очень волноваться. Я ему говорю: давай, забирай все волнение. И пошла.

— Он тебе как-то подсказывает в плане прыжков? У вас разная техника же.

— У нас техника разная, но мы уже знаем, кто как прыгает. Бывает, когда не получается прыжок, начинаешь немножко психовать и просто идти еще и еще — бездумно.

На тренировках так бывает, он подъезжает или я к нему: успокойся, подожди, сделай какой-нибудь тройной и давай снова. А по наставлениям — и у меня, и у него в основном одни ошибки. И он мне может сказать, и тренеры.

— Блин, это так мило. Такие пуськи-бубуськи. Арсений, спасибо.

Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.
Читать дальше