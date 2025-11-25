Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жулин не планирует ехать на Олимпиаду: «Не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский»

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, заслуженный тренер России Александр Жулин в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым заявил, что не собирается ехать на Олимпиаду 2026 года в Италии.

Источник: РИА "Новости"

«Планирую ли я поехать на Олимпиаду в Италию? Нет, у меня никогда не было большого желания. Большие соревнования я с удовольствием смотрю, но дома. Не вижу смысла что-то менять и куда-то ехать.

Я еще и свою нервную систему травмирую, когда попытаюсь куда-то выехать. Не хочу ловить косые взгляды, просто потому что я русский человек. Когда все нормализуется, тогда с радостью поеду», — сказал Жулин.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года. Российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе без права выступать в командных соревнованиях.