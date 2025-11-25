Степанова и Букин хотят продолжать карьеру до 2030 года: «Идем к следующей Олимпиаде»

«Да, мы планируем возвращаться на международную арену, как только нас допустят. Мы приняли для себя решение, что идем к следующей Олимпиаде. Мы хотим совершенствоваться и работать!» — приводит слова Букина «Чемпионат».
Степанова и Букин не получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) и не приняли участие в квалификации на Игры-2026.
«Это уже не в первый раз, когда нас не допускают до Олимпиады, в нашей карьере, к сожалению. На ваш вопрос о завершении нашей карьеры могу ответить точно: такое не обсуждалось и близко! Мы думали, что делать, как в этой ситуации начать работать», — добавил Букин.