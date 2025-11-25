Степанова и Букин хотят продолжать карьеру до 2030 года: «Идем к следующей Олимпиаде»

«Это уже не в первый раз, когда нас не допускают до Олимпиады, в нашей карьере, к сожалению. На ваш вопрос о завершении нашей карьеры могу ответить точно: такое не обсуждалось и близко! Мы думали, что делать, как в этой ситуации начать работать», — добавил Букин.