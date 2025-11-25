Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Плавание
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Степанова и Букин хотят продолжать карьеру до 2030 года: «Идем к следующей Олимпиаде»

Четырехкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин намерены оставаться в спорте и бороться за попадание на следующую Олимпиаду в 2030 году.

Источник: Sport24

«Да, мы планируем возвращаться на международную арену, как только нас допустят. Мы приняли для себя решение, что идем к следующей Олимпиаде. Мы хотим совершенствоваться и работать!» — приводит слова Букина «Чемпионат».

Степанова и Букин не получили нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) и не приняли участие в квалификации на Игры-2026.

«Это уже не в первый раз, когда нас не допускают до Олимпиады, в нашей карьере, к сожалению. На ваш вопрос о завершении нашей карьеры могу ответить точно: такое не обсуждалось и близко! Мы думали, что делать, как в этой ситуации начать работать», — добавил Букин.