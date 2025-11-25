Мария Мазур на вопрос о любимых программах: «Все программы Плющенко!»

— Что тебе дает участие в шоу Евгения Плющенко? Какие твои любимые роли?
— Мне очень нравится выступать в шоу, это придает уверенности, на соревнованиях потом легче исполнять прыжки. Также работа на публику — на шоу очень много людей всегда. Поэтому сейчас на соревнованиях я не так боялась из-за публики, потому что уже привыкла к этому на шоу.
Любимое шоу — новогоднее, «Щелкунчик». Все приходите на Новый год на «Щелкунчика»!
— Не обидно, что главные роли дают спортсменам, которые вообще не тренируются у Евгения Викторовича либо пока еще очень мало тренируются у него?
— Нет, не обидно. Главные роли у нас дают людям, у которых есть какие-то заслуги. А для меня это является мотивацией.
— Как тебе работать в шоу вместе с Александрой Трусовой, Анной Щербаковой, Евгенией Медведевой? Удается с ними пообщаться, что-то спросить?
— Особо нет, мы на шоу не пересекаемся с ними. Но рада, что выступаем таким крутым составом.
— За кем следишь на международной арене?
— Очень болею за Софью Самоделкину и за Илью Малинина.
— Есть ли у тебя кумир в спорте?
— Нет такого. Но есть фигуристки, которые нравились мне, когда выступали. Саша Трусова, Аня Щербакова, Женя Медведева. Саша впечатляла прыжковой частью, а второй оценкой и артистизмом — Евгения Медведева.
— Назови любимую историческую программу.
— Все программы Евгения Викторовича!