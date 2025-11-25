Ричмонд
Мать Костылевой опубликовала видео после обвинений Плющенко

Ирина Костылева, мать российской фигуристки Елены Костылевой, опубликовала в своих соцсетях видео в ответ на обвинения Евгения Плющенко, который является тренером спортсменки.

На видеозаписи Ирина просит показать Елену, есть ли у нее побои.

«Вот, там поцарапано», — ответила Костылева-младшая.

Затем Ирина попросила дочь повернуться, но та попросила прекратить ее снимать.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия.

«Есть доказательные видео-материалы с камер и показания свидетелей, включая видео -записи тренеров, персонал и родителей. Мама-блогер уже состоит на учете в органах опеки по этому вопросу. Все доказательства нами были собраны и переданы во все соответствующие органы», — указал он.

В конце июня 2025 года, Костылева-старшая обвинила Плющенко в незаконном удержании своей дочери.