Алена Леонова: «Туктамышева влюбила в себя миллионы людей. Когда к тебе прикована народная любовь, то это уже успех»

"Всегда чему-то приходит конец… Все рано или поздно завершают карьеры. Что касается Туктамышевой, то сейчас это было уже вполне очевидно. Еще были какие-то надежды, когда она брала паузу, но когда Лиза уже стала появляться на публике в качестве тренера, то уже ни у кого не было сомнений, что она больше не готовится к соревнованиям, что у нее немножко поменялась жизнь.