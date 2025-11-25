Ричмонд
Евгений Плющенко: «Сегодня провели две полноценные тренировки на льду с Леной Костылевой. Всем остальным пусть занимаются компетентные органы»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Елена Костылева продолжает тренироваться.

"Сегодня провели две полноценные тренировки на льду с Леной. Ленин папа, Валерий, полностью вовлечен в тренировочный процесс. Спасибо всем поклонникам за неравнодушие и сочувствие. Ценим.

Вчера Лена получила премию как самая популярная девочка России в категории «Спорт». Я очень рад, что она была удостоена и этой награды! Живем дальше, работаем дальше.

А всем остальным пусть занимаются компетентные органы, которые владеют всей информацией и всеми материалами. Сохраняем олимпийские спокойствие и идем только вперед! И, кстати, я очень рад, что Лена и Валерий ценят нашу работу, а также дорожат нашими отношениями", — написал Плющенко.

