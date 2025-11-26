Жулин назвал неадекватной маму фигуристки Костылевой: «Она просто угробит своего ребенка»

«Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что ее мама — просто неадекватный человек. Потому что я знаю, что Лена раньше тренировалась и у Игоря Лютикова, и у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Жене. И везде у нее возникала одна и та же история.



Ну не может мать настолько влиять на тренировочный процесс, она так просто угробит своего ребенка. Ей бы отойти в сторону и дать возможность профессионалам заниматься своим делом. На мой взгляд, во всех таких ситуациях с этой женщиной неправа она», — цитирует Жулина РИА Новости.