Жулин назвал неадекватной маму фигуристки Костылевой: «Она просто угробит своего ребенка»

Заслуженный тренер России, двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин заявил, что мама фигуристки Елены Костылевой не в первый раз ведет себя неадекватно, ей не нужно вмешиваться в тренировочный процесс.

Источник: Sport24

Накануне Евгений Плющенко, тренирующий чемпионку России среди юниоров, сообщил, мать 14-летней Костылевой ранее удалили с тренировочной арены его академии за систематическое нарушение правопорядка (мат и оскорбления в адрес тренеров, спортсменов и их родителей) и за жестокое обращение с дочерью в раздевалке на территории комплекса.

«Я слежу за этой девочкой. Лена мне симпатична и очень нравится, как она катается и как прыгает. Я абсолютно уверен в том, что ее мама — просто неадекватный человек. Потому что я знаю, что Лена раньше тренировалась и у Игоря Лютикова, и у Этери Тутберидзе, а потом перешла к Жене. И везде у нее возникала одна и та же история.

Ну не может мать настолько влиять на тренировочный процесс, она так просто угробит своего ребенка. Ей бы отойти в сторону и дать возможность профессионалам заниматься своим делом. На мой взгляд, во всех таких ситуациях с этой женщиной неправа она», — цитирует Жулина РИА Новости.