«Просила помощи»: Нугуманова сообщила, что мама Костылевой избивала дочь

«Так как я переодевалась в одной раздевалке с Леной, я ежедневно видела, как мама неоднократно унижает Лену, говорит ей слова не просто плохие, а ужасные — что нельзя говорить спортсмену, это ломает психику ребенка. Потом она ее била на моих глазах, я сразу шла к нашим администраторам и охране в слезах от того, как мне жалко ребенка, который полностью выкладывается на тренировках. После того как она ее ударила в живот, Лена подошла ко мне и сказала, что нужно что-то делать, звонила Яне Александровне, и после этого на следующий день в академию приехали все органы. Всему этому есть видеодоказательства с камер наблюдения академии, и есть видео у меня на телефоне», — добавила она.