Мама Костылевой: «Может, Леночке пару шоколадок положить, чтобы жирная жопа в дверь не вошла к концу сезона?»

«Сегодня нас посетила комиссия по делам несовершеннолетних. И постановила, что я заставляю дочь выполнять физические нагрузки без желания несовершеннолетней, критикую свою дочь, что отрицательно влияет на психоэмоциональное состояние несовершеннолетней Костылевой Е. В. “Из объяснения Костылевой И. А установлено, что ее дочь плохо работает, ей не нравится, как Лена тренируется, так как считает, что она может лучше. Ругается на дочь, когда она ест ночью, когда она ест шоколадные конфеты, так как от этого у нее может прибавиться вес. Это плохо отразится на ее спортивной карьере”.



По поводу телесных повреждений (две царапины на щеке). Я пояснила, что ругала Лену за плохо отработанную тренировку. Лена начала в ответ орать в раздевалке (где нас записывают и снимают видео по просьбе администрации академии). Я закрыла ей рот, без применения силы. Лена начала вырываться и оцарапала моим ногтем щеку.



“Несовершеннолетняя Костылева пояснила, что у нее с мамой происходят конфликты, мама ругается на нее, когда она “сливает” тренировки или ест сладости. Костылева Елена любит свою маму, но не хочет, чтобы мама присутствовала на тренировках, так как она ругается на нее после тренировок”. И все в таком духе.



Это какой-то сюр. Фигурист выходит на лед работать, пахать. Если не работает, а сливает тренировку, его надо заставлять работать. А как заставлять? Может, палкой бить? Нет. Остается ругать. А как иначе? А может, мне под подушку Леночке пару плиточек шоколада надо положить? Чтобы у чемпионки России жирная жопа в дверь не вошла к концу сезона? Это вообще что?



И финал. “Признать виновной Костылеву И. А. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 5,35 ч1 КоАП РФ, назначить административное наказание в виде ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ”.



Заседание комиссии состоялось без моего присутствия. Объяснили моим отсутствием в Горках. Якобы мы были на море. Нет, друзья мои. С 17 августа 2025 года мы находились на территории пос. Молоденово, “Ангелы Плющенко”. 21 августа 2025 года мы находились с Леной в Горках, подтвердить это может видео запись со льда “Ангелов Плющенко” и видео из соцсетей Лены.



Почему меня не оповестили о заседании? По этим критериям, по которым меня осудили, надо судить всех родителей фигуристов. Я думаю, не только фигуристов. Так как “жрать” ночью — это вредно. Тем более шоколад. Изображать трудовую деятельность и ничего не делать — это плохо. И потом ругать вот за все вот это. Прямые родительские обязанности — воспитывать ребенка. Да, и почему мне копию постановления вручают только 25 ноября 2025 года, когда постановление было от 21 августа?



Сроки обжалования — 10 дней. Прошло уже 3 месяца. Надо идти в суд, что это за беспредел?» — написала Ирина Костылева в телеграм-канале.