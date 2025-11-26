Ричмонд
Мама Костылевой обвинила Нугуманову в давлении на дочь: «Приходя с тренировок, Лена была в неадекватном состоянии»

Ирина Костылева, мама чемпионки России среди юниоров Елены Костылевой, ответила на слова бывшей фигуристки Елизаветы Нугумановой, которая работает в академии «Ангелы Плющенко».

Источник: Sport24

Нугуманова ранее заявила, что родительница 14-летней спортсменки унижает и бьет дочь.

«По Нугумановой. Яна Александровна (Рудковская. — Sport24) платит ей зарплату. Нугуманова в апреле этого года стала выходить с Леной на беседы на улицу. Без меня. Проводила работу по моральному давлению на психику маленькой спортсменки, что я давлю на Лену, ограничивая ее свободу, не разрешаю работать плохо и халтурить. Та (видимо, имеется в виду Рудковская. — Sport24) смотрела их тренировки и, спускаясь в раздевалку, делала Лене замечания и просила Нугуманову обратить внимание на косяки Лены.

Именно Нугуманова была связующим звеном между Рудковской и Леной при подталкивании Лены позвонить по телефону представителю по правам ребенка при президенте России. Именно приходя с тренировок Нугумановой, Лена была в неадекватных состояниях. Я, спускаясь с кафе, а это 4 минуты в раздевалку, заставала Лену орущую, плачущую и неадекватную. Видео имеется. Это видео я пересылала Яне Александровне, для того, чтобы она посодействовала безобразному поведению Лены на тренировках Нугумановой. Лена не считала ее за тренера и когда не хотела работать дальше, устраивала истерики на льду. Мало того, Нугуманова перетянула Лене пах. И с этого началась травма седалищного бугра, а потом и левого сустава в конце апреля — начале мая. Так что, делайте выводы, господа», — написала Ирина Костылева в телеграм-канале.