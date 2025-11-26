Ричмонд
Загитова, Трусова и Игнатов посетили премию «Блогема». Алина пришла в лосинах и короткой шубе

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила премию блогеров «Блогема».

Источник: Спортс"

Фигуристка пришла на мероприятие в лосинах, обтягивающем топе и короткой шубе.

Также премию посетили серебряный призер Игр Александра Трусова (Игнатова) и ее супруг Макар Игнатов.

