Екатерина Митрофанова: «У нас полный контакт с Леной Костылевой. И ноль контакта с мамой»

— Как можно охарактеризовать обстановку вокруг Ирины и Елены сейчас?
— У нас полный контакт с Леной. И ноль контакта с мамой. Она никак не может взять себя в руки, и мы не можем найти никакого компромисса, как бы ни старались. Все ухудшается день ото дня. И такое ощущение, что ничего положительного и не предвидится.
— Соответствует ли действительности информация, что у Лены обнаружились раны на теле?
— Раны действительно были обнаружены. То, что было написано в соцсетях об этом, — правда.
— Откуда они могли произойти?
— Не хотелось бы предполагать на этот счет. Это дело ребенка, и она сама расскажет, если посчитает нужным. Я же могу сказать, что это абсолютно точно нездоровая и ненормальная атмосфера вокруг ребенка, которая создается изо дня в день.
— Исходя из того, что вы видите каждый день — ребенок находится в безопасности? Или есть угрозы?
— Ребенок в безопасности во время тренировок. То, что происходит за пределами льда… Думаю, если есть такие звоночки — нет. Но рассказывать подробности, я считаю, должен сам ребенок, если захочет сделать это.
Я благодарна Евгению Викторовичу за то, что он делает для своих спортсменов и тренеров. Очень рада оказаться в этом месте, работать с ним. Я желаю Лене большого будущего, очень на это надеюсь. У нас отличный союз, и результаты это доказывают. Да, сейчас был небольшой спад, но глобально результаты это доказывают. Все будет хорошо, — сказала Митрофанова.
