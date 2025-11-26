Митрофанова о критике Ирины Костылевой в адрес тренеров: «Это безумные амбиции, которые переходят любые грани. Главное — результат, и неважно, каким путем»

Мама спортсменки Ирина ранее неоднократно критиковала тренерский штаб академии.
— Обстановка в «Ангелах Плющенко» в отношении Ирины начала сильно ухудшаться.
— Да. Мы видим сплошное обвинение всех вокруг, несмотря на то, что эти люди дали ей очень много. Тренерский штаб во главе с Евгением Викторовичем очень вовлечен в работу с Леной. Поэтому читать все эти обвинения крайне неприятно.
— У вас есть версия, почему это вообще происходит? К примеру, когда РИА Новости делало интервью на эту же тему с Лютиковым, он предположил, что за счет этой публичной агрессии Ирина как бы хочет защитить дочь.
— Я думаю, это безумные амбиции, которые переходят любые грани. И в них не слышится состояние ребенка. Не спрашивается, как он, что ему нужно. И нападки на нас и на Евгения Викторовича идут, как мне кажется, потому что мы стараемся сопоставлять амбиции с текущей реальностью. У спортсменов бывают травмы и другие проблемы. А здесь, такое ощущение, на все это абсолютно все равно. Главное — результат, и неважно, каким путем. Что же касается тренеров, то, я считаю, все, кто работал с Леной, делали максимум возможного для этой девочки.
— У Лены были травмы, о которых Ирина в том числе сообщала сама.
— Да, и это тоже не вяжется. Она сама открыто сообщает про травмы, а затем пишет, что Лена такая-сякая, что тренеры ничего не делают… То, что Лена в принципе вышла на этапы Гран-при в Москве и в Омске, — это уже говорит о ее характере и навыках. Она еще совсем юная, но у нее уже впечатляющий характер.
— Насколько серьезная ситуация с травмами Лены в принципе? Из уст мамы все звучит так, будто у девочки их какое-то безумное количество.
— А есть ли у нас в принципе здоровые спортсмены? Если далеко не ходить — сколько операций перенес Евгений Викторович? И сколько он потом взял медалей.
У нас травмоопасный вид спорта, очень большие нагрузки, поэтому повреждения, к сожалению, случаются. Но это очень нелогично, что мама пишет про травмы, но при этом жалуется, что ей не дают 3−4−5 часов тренировок. Травмы — неотъемлемая часть спорта, но мы стараемся сохранить здоровье спортсменов и Лены в частности.
Мы составляем план тренировок и отдыха, исходя из состояния Лены. Никогда не бывает такого, что Лена говорит «не могу», а мы ей — «надо». Прыгать по 40 ультра-си, как пишется в соцсетях… Мама пишет, что Евгений Викторович не дает ей много прокатов, еще что-то — ну, значит, сейчас такое состояние у спортсменки, и подобное может привести к чему-то страшному! — Правильно ли будет сказать, что то, как сейчас выступает Лена, — это планомерная подготовка, без форсажа?
— Да. Все контролируется Евгением Викторовичем — где добавить нагрузку, а где убавить. Но мама хочет, чтобы у девочки всегда был пик. Насколько же ее хватит-то, если она всегда будет на пике формы? Девочка растет, у нее меняется организм — это все тоже нужно учитывать, — сказала Митрофанова.
