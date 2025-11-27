Ричмонд
Tallinn Trophy. Петрыкина, Эверхардт, Тальегард, Кучвальская, Эндрюс, Кайзер выйдут на лед с короткими программами

27 ноября фигуристки представят короткие программы на турнире Tallinn Trophy.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Tallinn Trophy.

Таллин, Эстония.

Женщины.

Короткая программа.

Начало — 20:35 по московскому времени.

Первая разминка.

3. Никола Фомченкова (Литва).

5. Кристина Лисовская (Эстония).

Вторая разминка.

8. Ангелина Кучвальская (Латвия).

Третья разминка.

13. Йозефин Тальегард (Швеция).

15. Ливия Кайзер (Швейцария).

Четвертая разминка.

16. Янна Юркинен (Финляндия).

20. Нина Петрыкина (Эстония).

Пятая разминка.

21. Оливия Лиско (Финляндия).

22. Старр Эндрюс (США).

23. Сара Эверхардт (США).