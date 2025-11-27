«Шуба у нас как элемент аксессуара. Мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях». Загитова об образе на премии «Блогема»

Накануне Загитова посетила премию блогеров «Блогема». Она пришла на мероприятие в лосинах и короткой шубе.
— Расскажи, что за шуба? Шуба — главный тренд этой зимы.
— Ну, шуба у нас как элемент аксессуара. Я очень люблю шубы и, в принципе, даже на ледовых мероприятиях всегда ношу их.
— Точно, потому что на ледовых мероприятиях всегда холодно.
— Утепляемся.
— Как бы ты назвала свой сегодняшний образ?
— Супергламурный образ. Наверное, столько бриллиантов никогда в жизни не было. Это все бриллианты.
— Это все реальные бриллианты? Не верю, покажи.
— Да-да (показывает — Спортс«“).
— Это сколько здесь денег? Сколько здесь карат?
— Честно, не знаю. Главное — красиво блестят.
— Тебе помогал стилист собираться, или ты сама справилась?
— Конечно, стилист. Потому что мне важно выглядеть с иголочки на всех мероприятиях. Я суперперфекционист, и я думаю, что в моем образе сегодня видно это, — ответила Загитова в эфире трансляции «Блогемы».