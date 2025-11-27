Алина Загитова: «Шоу “Ассоль” очень сильно расфорсилось на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть»

— В этом году у тебя было огромное количество шоу. Расскажи, что нам ждать в следующем году?
— Сто процентов будет уже показ в Краснодаре — и там мы будем показывать шоу «Ассоль», которое очень сильно расфорсилось буквально на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть на это прекрасное мероприятие.
Также будем показывать вновь «Хранителей времени». Это инсайд, специально для вас. Еще раз будет повтор, так что приходите на наши шоу! — ответила Загитова в эфире трансляции «Блогемы».
Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений.
Узнать больше по теме
Биография Алины Загитовой: карьера и личная жизнь фигуристки
За последние 10 лет в российском фигурном катании сменилось не одно поколение талантливых спортсменок, которые раз за разом приносили стране золотые медали. Успехи женского фигурного катания неразрывно связаны с фигурой тренера Этери Тутберидзе.Читать дальше