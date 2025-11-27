Алина Загитова: «Шоу “Ассоль” очень сильно расфорсилось на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть»

— Сто процентов будет уже показ в Краснодаре — и там мы будем показывать шоу «Ассоль», которое очень сильно расфорсилось буквально на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть на это прекрасное мероприятие.