Алина Загитова: «Шоу “Ассоль” очень сильно расфорсилось на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась об интересе к ее ледовым шоу на международном уровне.

— В этом году у тебя было огромное количество шоу. Расскажи, что нам ждать в следующем году?

— Сто процентов будет уже показ в Краснодаре — и там мы будем показывать шоу «Ассоль», которое очень сильно расфорсилось буквально на весь мир. Японские фанаты тоже следили за ним и хотят приехать к нам в Россию, чтобы посмотреть на это прекрасное мероприятие.

Также будем показывать вновь «Хранителей времени». Это инсайд, специально для вас. Еще раз будет повтор, так что приходите на наши шоу! — ответила Загитова в эфире трансляции «Блогемы».

Я сходила на шоу Загитовой «Ассоль». Вот 5 главных впечатлений.

