Ирина Роднина: «Пока я не вижу серьезных конкурентов у Степановой и Букина в России»

«Это танцы на льду, им не надо прыгать четверные. Посмотрите на их соперников в танцах в мире, кто и как катается, какой возраст у них. Я не могу сказать, можно ли в 36 лет бороться за медали Олимпийских игр в танцах на льду. Но результаты у Степановой и Букина есть, желание у них есть. Если есть желание, очень многое можно решить, высокие задачи. Пока я не вижу серьезных конкурентов у этой пары в нашей стране», — сказала Роднина.