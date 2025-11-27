Маму фигуристки Костылевой выселили с территории академии «Ангелы Плющенко»

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Мама фигуристки Елены Костылевой Ирина написала в своем Telegram-канале, что ее выселили с территории академии «Ангелы Плющенко».
Во вторник двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что отправил жалобу на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в отношении матери Костылевой Ирины из-за жестокого обращения с дочерью.
«Меня вчера утром выселили с территории “Ангелов Плющенко”. Я была к этому готова, так как угрозы выселения были весь год. Я позаботилась о том, куда съеду. Мои друзья разрешили мне пожить на их даче в километре от “Ангелов Плющенко”. Так что я уже два дня отстранена от своей семьи, хотя это незаконно», — написала мама 14-летней фигуристки.