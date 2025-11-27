Плющенко — о выселении Ирины Костылевой: «Лена и ее папа попросили ограничить доступ мамы на территорию Академии»

«У Ирины Костылевой не совсем полное понимание законов и законности. Ирине Костылевой была предоставлена возможность бесплатно проживать на частной территории — в жилом доме, принадлежащем нашей семье. В этом же доме живут Лена и ее папа Валерий. Лена сама изъявила желание жить с отцом. И Лена, и ее папа в какой-то момент, когда мама стала вести себя недопустимо, попросили (о чем имеется письменное заявление отца от 02.09.2025) ограничить доступ мамы на территорию Академии, так как “это необходимо для обеспечения нормального тренировочного процесса” Лены. А Лене, заметьте, уже 14 лет! И она вправе высказать свое мнение о том, с кем она хочет жить. Даже суд при вынесении решения о месте проживания ребёнка обязан учитывать мнение несовершеннолетнего.



Ирину Костылеву неоднократно предупреждали, что на территории Академии необходимо вести себя как минимум адекватно: относиться с уважением к тренерам и спортсменам, а также не публиковать негативную информацию о спортсменах, тренерах и руководстве Академии. Она не только была предупреждена, но и дала письменную расписку полтора месяца назад. Она знала, что произойдет, если будет нарушать установленные на территории Академии правила. Знала — и продолжала это делать.



Она не покупала этот дом, не оплачивала проживание в нем. Ребенок не остался на улице, не остался один на территории Академии. Лена по-прежнему живет со своим отцом, который полностью вовлечен в ее жизнь и, если называть вещи своими именами, давно является для дочери и папой, и мамой. И, кстати, весь быт семьи от и до организовывал именно он, несмотря на то что работает у нас в Академии. А мама только ведет свои “грязные блоги”.



Мы больше не будем терпеть ни ее выходки, ни ее присутствие на нашей территории. За что был прекращён ее допуск на территорию Академии?



Во-первых — за жестокое обращение с ее же собственным ребёнком. Во-вторых — за жуткую неблагодарность (жить в нашем доме на полном обеспечении и ежедневно “плевать в колодец”, из которого пьешь). В-третьих — за неадекватное поведение. В-четвертых — за оскорбление всех вокруг нее: спортсменов, их родителей, тренерского штаба. О какой незаконности может идти речь?



Как выяснила несколько дней назад опека, Лена в настоящее время не числится ни в одной школе. А сама Лена сказала Яне Александровне, что у нее уже полтора года даже учебников нет! Мама-блогер находит время круглосуточно писать всякий бред в сети, преследовать тренерский штаб, третировать свою дочь, но, забрав документы Лены из школы, так и не удосужилась выполнить родительские обязанности — найти ребенку школу и решить вопрос с ее образованием. Ни одной контрольной, ни одного репетитора, ни одной книги с ребенком, ни одного похода в театр или музей. Это законно?



Что касается заболевания Лены, оно произошло отнюдь не потому, что мама уехала. Если бы Лена хотела, чтобы мама была рядом, она бы об этом попросила. Если Лена попросит пропустить маму на территорию, мы сделаем это незамедлительно при одном единственном условии: мама должна будет публично извиниться перед нами, тренерами и спортсменами — перед теми, кого она оскорбила.



К тому же заболела не только Лена. Сегодня повторно заболели мои сыновья Арсюша и Саша Плющенко (температура 38,6°, ждём врача), затем он сразу же идет к Лене на осмотр. Заболели также наши тренеры — Дмитрий Сергеевич Михайлов и Екатерина Борисовна Митрофанова. Это обычное для сезона развитие вирусных заболеваний. Но объективная реальность — это не то, на чем можно хайповать. А мама-блогер пытается зарабатывать даже на болезни собственной дочери», — написал Плющенко в своем телеграм-канале.