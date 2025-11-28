«Она пнула меня. Я — ее. Почему я должна терпеть хамство ребенка к матери?» Мама Костылевой — о скандальном видео

«Я рассказывала о том, что Лена выходила с тренировок Нугумановой в неадекватном состоянии. Перед низом экрана появляется голова Нугумановой. Скамейка, где сидит Лена, находится перед самым входом в каток. Дверь — выход на лед. Две камеры на потолке.



Лена вышла воющая, неадекватная, с тренировки у Лизы. Не стала кататься и ушла с тренировки. Я сказала Лене: снимай коньки, отдыхай, успокойся, пойдем через полчаса работать. “Ты Лиза не против?” Лиза сказала нет. Нагнулась снимать с Лены (коньки), Лена пнула в меня коньком. Я ответила ей тем же. Это видела Нугуманова, сидящая рядом на скамейке. Я силой сняла с Лены коньки и она пошла в раздевалку, которая находится напротив.



Голос за кадром — это охранник АП (“Ангелы Плющенко”), который навязывает то, чего нет. Если бы я душила Лену, то Нугуманова стояла бы спокойно и смотрела? Почему ее нет в кадре? Это видео выкидывали еще весной. Да, видео было переснято с камер наблюдения по доносу Нугумановой еще весной. И меня этим видео кошмарили весь год. Где вы видите, что я ее душу?



Я снимала с нее коньки, на которые не одели чехлы. Лена выбежала со льда без чехлов, села на скамейку. Через две минуты пришла я. Нугуманова уговаривала ее вернуться на лёд, Та истерила. Я сказала: “Снимай коньки. Нечего орать”. Лена продолжала орать. Я начала снимать с неё коньки без чехлов. Она пнула меня. Я — ее. И что? Почему я должна терпеть хамство ребенка по отношению к матери?



И вопрос, что делала с Леной Нугуманова на льду, что Лена в таком состоянии?» — написала Ирина Костылева.