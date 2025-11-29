Tallinn Trophy. Смарт и Дик, Ташлерова и Ташлер, Лагуж и Каффа, Пэйт и Бай выступят с ритм-танцами

ISU Challenger.
Tallinn Trophy.
Таллин, Эстония.
Танцы на льду.
Ритм-танец.
Начало — 17:00 по московскому времени.
Первая разминка.
1. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).
2. София Валь — Асаф Казимов (Испания).
3. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).
4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).
Вторая разминка.
5. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).
6. Джина Зендер — Беда Леон Зибер (Швейцария).
7. Ева Пэйт — Логан Бай (США).
8. Лаура Финелли — Массимилиано Буччарелли (Италия).
9. Карлотта Аргентьери — Франческо Рива (Италия).
Третья разминка.
10. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).
11. Лилия Шуберт — Никита Ремешевский (Германия).
12. Эми Куи — Джонатан Роджерс (США).
13. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).
14. Арианна Сасси — Лука Морини (Швейцария).