Tallinn Trophy. Смарт и Дик, Ташлерова и Ташлер, Лагуж и Каффа, Пэйт и Бай выступят с ритм-танцами

29 ноября на турнире Tallinn Trophy в Эстонии танцевальные дуэты выступят с ритм-танцами.

Источник: Спортс"

ISU Challenger.

Tallinn Trophy.

Таллин, Эстония.

Танцы на льду.

Ритм-танец.

Начало — 17:00 по московскому времени.

Первая разминка.

1. Виктория Манни — Карло Ретлисбергер (Италия).

2. София Валь — Асаф Казимов (Испания).

3. Наташа Лагуж — Арно Каффа (Франция).

4. Натали Ташлерова — Филип Ташлер (Чехия).

Вторая разминка.

5. Оливия Смарт — Тим Дик (Испания).

6. Джина Зендер — Беда Леон Зибер (Швейцария).

7. Ева Пэйт — Логан Бай (США).

8. Лаура Финелли — Массимилиано Буччарелли (Италия).

9. Карлотта Аргентьери — Франческо Рива (Италия).

Третья разминка.

10. Кэролайн Сусис — Шейн Фирус (Ирландия).

11. Лилия Шуберт — Никита Ремешевский (Германия).

12. Эми Куи — Джонатан Роджерс (США).

13. Дженнифер Янсе ван Ренсбург — Беньямин Штеффан (Германия).

14. Арианна Сасси — Лука Морини (Швейцария).