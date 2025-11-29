Никита Кацалапов: «Сейчас фигурное катание омолодилось. Дети быстрее этот мир схватывают и начинают учиться всему быстрее»

Мне кажется, на Олимпиадах раньше приблизительно средний возраст фигуристов был около 30 лет. У меня такое ощущение, что это были уже состоявшиеся мужчины, взрослые спортсмены и также девушки. Сейчас будто немножко меньше этот возраст. Но это не плохо, потому что правила в фигурном катании всегда становятся тяжелее, их все время усовершенствуют. Мне кажется, когда ты чуть моложе, тебе немножко проще физически это делать, — сказал Кацалапов.