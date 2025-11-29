Туктамышева о ВДНХ: «В прошлом году лед здесь был одним из лучших на открытых катках»

— С виду лед прекрасный. Я пока в кроссовках только почувствовала. Но в прошлом году лед здесь был одним из лучших на открытых катках. Честно, стараюсь не врать в интервью. Я сейчас уже вижу, что лед тоже хорошего качества. Надеюсь, что не стал хуже, а если стал, я сообщу обязательно, — сказала Туктамышева.