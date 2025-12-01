Мама Костылевой пожелала дочери провалиться у Плющенко: «Хочу увидеть ее слезы в “кисс энд край”»

«Вы знаете, последний год я даже повысить голос на Лену не могла, она сразу пугала: “Сейчас позвоню Евгению Викторовичу”. Звони, звони, Леночка. Боюсь, ты провалишься в этом сезоне, не станешь чемпионкой России. А могла стать легче, чем в прошлом сезоне. Он трубку от тебя не снимет, глупенькая. Забыла, кто с тобой муки ада после каждой травмы проходил? Кто тебя любил, жалел, защищал и поддерживал в спорте все восемь до Плющенко лет.



Хочу увидеть ее провал у Плющенко. И слезы в “кисс энд край”. Но ничего непоправимого нет, кроме смерти и потери здоровья. Но, наверное, ей это надо пройти, иначе ничего из нее хорошего не выйдет», — написала Ирина Костылева в телеграм-канале.