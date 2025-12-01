Ричмонд
Мама Костылевой пожелала дочери провалиться у Плющенко: «Хочу увидеть ее слезы в “кисс энд край”»

Ирина Костылева, мама фигуристки Елены Костылевой, заявила, что желает увидеть провал дочери под руководством Евгения Плющенко.

Источник: Sport24

Ранее двукратный олимпийский чемпион обвинил Ирину в жестоком обращении с дочкой, заявив, что передал видеоматериалы с доказательствами во все соответствующие органы, включая уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Марию Львову-Белову.

После этого Яна Рудковская, жена Плющенко и совладелица его академии, выложила видеозапись с камер наблюдения, как Костылева-старшая бьет дочь кулаком в живот. Ирина в ответ на это заявила, что пнула фигуристку в ответ, так как не намерена терпеть хамство ребенка к матери.

«Вы знаете, последний год я даже повысить голос на Лену не могла, она сразу пугала: “Сейчас позвоню Евгению Викторовичу”. Звони, звони, Леночка. Боюсь, ты провалишься в этом сезоне, не станешь чемпионкой России. А могла стать легче, чем в прошлом сезоне. Он трубку от тебя не снимет, глупенькая. Забыла, кто с тобой муки ада после каждой травмы проходил? Кто тебя любил, жалел, защищал и поддерживал в спорте все восемь до Плющенко лет.

Хочу увидеть ее провал у Плющенко. И слезы в “кисс энд край”. Но ничего непоправимого нет, кроме смерти и потери здоровья. Но, наверное, ей это надо пройти, иначе ничего из нее хорошего не выйдет», — написала Ирина Костылева в телеграм-канале.