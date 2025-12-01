Плющенко отреагировал на пожелание мамы Костылевой в адрес дочери: «Господи, какая же мерзость!»

Костылева-старшая в воскресенье в своем телеграм-канале пожелала 14-летней Елене провалиться под руководством Плющенко, заявив, что хочет увидеть слезы дочки в зоне «кисс энд край».
Плющенко опубликовал у себя скриншот поста Ирины и написал: «Господи, какая же мерзость! Друзья прислали! Пожелание своей талантливой дочери Лене в День матери!».
Ниже Плющенко выложил пост в поддержку юной спортсменки.
«Я хоть не мама, а папа, но как любящий отец своих детей хочу тебе пожелать, Леночка, чтобы ты всегда была на белом коне, счастливая, в окружении прекрасных звезд фигурного катания и твоих кумиров! И чтобы в зоне “кисс энд край” ты всегда улыбалась и никогда не плакала, потому что ты очень сильная! Твои тренеры, как все твои поклонники, твои папа и сестра, верим в тебя!» — написал он.
Напомним, ранее Плющенко обвинил маму Костылевой в жестоком обращении с дочкой, передав видеоматериалы с доказательствами этого во все соответствующие органы, включая уполномоченного по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Марию Львову-Белову. Позже Яна Рудковская, жена Плющенко и совладелица его академии, выложила видеозапись с камер наблюдения, как Костылева-старшая бьет дочь кулаком в живот. Ирина в ответ на это заявила, что пнула фигуристку в ответ, так как не намерена терпеть хамство ребенка к матери.