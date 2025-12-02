Ричмонд
Тарасова отреагировала на информацию о том, что она будет комментировать финал Гран-при ISU

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что она будет комментировать финал Гран-при.

Источник: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Ранее стало известно, что Тарасова вернется на позицию комментатора и отработает в этой роли женские произвольные программы на Okko, посвященные финалу Гран-при ISU.

— Как вам поступило предложение прокомментировать финал Гран-при?

— Мне позвонила Лина Федорова и спросила: «Татьяна Анатольевна, не хотели бы вы прокомментировать у нас на финале Гран-при произвольную программу у женщин?» Я ответила, что хотела бы. Жду хорошие соревнования. Мы увидим шесть лучших фигуристок в мире.

— Олимпиаду хотели бы прокомментировать?

— Я уже комментировала несколько Олимпийских игр, но об этой пока что даже не думала, — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.