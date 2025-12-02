Кто будет доминировать в финале Гран-при по фигурке без россиян? Ребят с русскими корнями все равно хватает

Наиболее ярко азиатский тренд в одиночном катании отражается в женской дисциплине. Трехкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Симада из Японии заработала все титулы не случайно, а благодаря уникальному сочетанию ультра-си и не по годам осознанного катания. Только вот этот сезон выдается для нее не столь ровным: квад-сальхов потерял амплитуду и высоту, отчего вылезли недокруты, а порой и падения, да и триксель приземлить на плюсы ей удалось лишь на одном из этапов Гран-при. Притом недокруты появились не только на многооборотных прыжках — техническая бригада судей отмечает проблемы и на других элементах. Казалось бы, на недавнем мировом первенстве она всего крохи не дотянула до мировых рекордов Софьи Акатьевой и Алены Косторной, но сейчас баллы закономерно снизились до опасного минимума.