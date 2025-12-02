Кто будет доминировать в финале Гран-при по фигурке без россиян? Ребят с русскими корнями все равно хватает

Финал Гран-при среди юниоров — событие, которое в теории должно определять будущее фигурки благодаря участию совсем юных, при этом амбициозных и талантливых спортсменов. Безусловно, нынешняя четырехлетка отличается от всего, что было в прошлом — как минимум отстранением атлетов из России. В любом случае турнир не обойдется без интересных сюжетов, за которыми стоит наблюдать даже при учете, что как таковых наших там не будет. Состав обещает быть пестрым, но с четким акцентом в географии: в отсутствие россиян лидерство перешло к представителям азиатской школы при незначительном вкраплении североамериканцев, а экс-россияне или фигуристы с русскими корнями до решающего старта вообще практически не добрались.
В парном катании борьба сведется к прямому противостоянию Канады и Китая — по три пары от каждой страны. На бумаге баланс кажется относительно равным с точки зрения контента и регалий, но в действительности гонка уже чуть ли не решена до начала. Канадская пара Ава Кемп и Йонатан Елизаров стартует с явным преимуществом в сизн бест — они единственная пара, способная преодолеть отметку в 170+ баллов и, более того, подошедшая к 180. Китайские пары следуют в рейтинге с отставанием примерно в 10 баллов от них, но при идеальных прокатах могут составить конкуренцию.
Что вызывает любопытство, так это фамилия Елизаров у партнера — в ней явно звучит русский флер, но фактический след остается неуловимым. В его спортивной биографии, начиная с ранних этапов карьеры, никаких прямых связей с Россией не прослеживается. Он — продукт канадской системы, и его потенциальная победа станет триумфом именно североамериканской школы. Тем не менее для нашего зрителя это может быть символическим отголоском присутствия на мировой арене русских фигуристов, хоть и в столь сомнительном виде.
Высокий класс наблюдается сразу у нескольких дуэтов, приглашенных на финал в танцах на льду. Две пары из США, две из Франции и по одной из Канады и Украины — все они получали за прокаты сумму в диапазоне 155−165 баллов на протяжении текущего сезона. Особый интерес вызывает дуэль между прогрессирующими украинцами Ириной Пидгайной и Артемом Ковалем и американцами Ханой Марией Абоян и Даниилом Веселухиным, показавшими лучший результат в серии.
На этот раз Веселухин действительно является непосредственным выходцем российской фигурки: еще в сезоне-2022/23 этот уроженец Кирова выступал на внутренних стартах в паре с Дарьей Фефеловой. Перебравшись в США, Веселухин с новой партнершей быстро вошел в элиту юниорских танцев на льду: завоевал медали на всех стартах, в которых принимал участие, а теперь в Нагое может совершить качественный прорыв и добавить в копилку первый по-настоящему громкий титул.
В мужском одиночном катании преобладание азиатской школы выглядит не просто очевидным, а системным. Действующий чемпион мира среди юниоров Рио Наката — главный претендент на золото. Его стабильность, подкрепленная оценками на табло (он стабильно набирает 80+ баллов в короткой программе и 160+ в произвольной), делает его безоговорочным фаворитом. Но в непосредственной близости от Наката располагается его главный конкурент — кореец Со Мин Кю. Разница в технических возможностях, которыми располагают оба спортсмена, минимальна. Это означает, что судьбу первой ступени решит не техника, а нюансы исполнения, чистота прокатов и, что ключевое, психологическая устойчивость.
Кроме того, российские любители фигурки, вероятнее всего, будут внимательно следить за выступлениями Дениса Круглова. Бельгиец русского происхождения выступает под флагом страны, в которой вырос и получил образование. Как и в случае Елизарова, его отношение к России остается, скорее, просто фактом из истории его рода, а не компонентом спортивной идентичности. В компании Лусиуса Казанецки Денис попытается превзойти неудержимых азиатов — вечное и интригующее противостояние, которое никогда не потеряет актуальность.
Наиболее ярко азиатский тренд в одиночном катании отражается в женской дисциплине. Трехкратная чемпионка мира среди юниоров Мао Симада из Японии заработала все титулы не случайно, а благодаря уникальному сочетанию ультра-си и не по годам осознанного катания. Только вот этот сезон выдается для нее не столь ровным: квад-сальхов потерял амплитуду и высоту, отчего вылезли недокруты, а порой и падения, да и триксель приземлить на плюсы ей удалось лишь на одном из этапов Гран-при. Притом недокруты появились не только на многооборотных прыжках — техническая бригада судей отмечает проблемы и на других элементах. Казалось бы, на недавнем мировом первенстве она всего крохи не дотянула до мировых рекордов Софьи Акатьевой и Алены Косторной, но сейчас баллы закономерно снизились до опасного минимума.
Может быть, именно к финалу в Нагое Симада наберет необходимую форму и без проблем продолжит победную серию. Может быть. Но если нет, то угрозой может выступить кореянка Ким Ю Чжэ, которая последовательно подбирается к топу. На все том же ЧМ-2025 она расположилась на 16-м месте, но за пару месяцев провела невероятную работу над собой. Техника улучшилась, стабильность повысилась, и, что немаловажно, презентация вышла на новый уровень. Плюс она стабилизировала тройной аксель. Если Мао дрогнет, Ким может этим воспользоваться.
На этапах Гран-при — 2025/26 неплохо проявили себя и экс-россиянки (например, Софья Шифрин), а также другие фигуристки с ультра-си (Хана Бат и Софи Джолин фон Фельтен). Однако никому из них не хватило очков для попадания в финальный топ-6. Таким образом, женская одиночка на старте останется без представительниц с русскими корнями — еще одно доказательство того, как изменились расклады в юниорской фигурке, ведь отныне не любая «наша» может попасть с ноги на подиум.
Финал Гран-при в Нагое продемонстрирует новую реальность юниорской фигурки без звездочек из России. В этом контексте отчетливо виден мощный рост азиатских школ и укрепление позиций североамериканцев. Даже так интрига сохраняется во всех дисциплинах. Сможет ли Симада подтвердить статус непобедимой чемпионки? Выдержит ли Наката давление со стороны талантливого корейца? Удастся ли канадцам реализовать свое преимущество? И чей прогресс в танцах окажется весомее? Наблюдать за этой борьбой, пусть и со стороны, будет интересно.