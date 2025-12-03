Ричмонд
Загитова рассказала, в чем ее ограничивала Тутберидзе: «Как же я злилась!»

Известная российская фигуристка Алина Загитова, которая является олимпийской чемпионкой 2018 года в одиночном катании, рассказала, за что она злилась на своего бывшего тренера — Этери Тутберидзе.

Источник: Кадр из трансляции

Загитова дала совместное интервью Marie Claire со своим отцом — хоккейным тренером Ильназом Загитовым.

«Мне в Москве сильно не хватало заботы, тепла, которыми вы меня окружали. Страшно радовалась, когда мама приезжала и привозила мармеладки из моего любимого магазина в Ижевске. Я, кстати, тогда была жуткой сладкоежкой! Как только мы с вами встречались, я сразу “наедала” лишнее, пусть совсем немного, но в нашем виде спорта даже 300 грамм сверх нормы имеют значение. Конечно, Этери Георгиевна была недовольна. В течение пяти лет я приезжала домой только на Новый год и весной в отпуск на две недели. После Олимпиады я отправилась на чемпионат мира, и только потом вы, родители, переехали ко мне в Москву.

Сейчас говорю об этом спокойно, но тогда, в том нежном возрасте, как же я злилась на тренера за то, что она ограничивала наше общение, считая, что вы меня отвлекаете от подготовки к Олимпиаде! А ты, кстати, всегда ее поддерживал: видимо, как тренер тренера. Выслушивал мои жалобы, но не пытался вмешаться, как другие родители. Я какое-то время недоумевала, а потом поняла, чему ты меня хочешь научить, когда говоришь: «Сначала оцени свою работу, все ли ты сделала? Если проблема в тебе, нужно трудиться». Знаешь, и я привыкла справляться самостоятельно, искать причину именно в себе, в жизни мне это очень помогает", — сказала Загитова, обращаясь к отцу.

