Загитова рассказала, в чем ее ограничивала Тутберидзе: «Как же я злилась!»

Сейчас говорю об этом спокойно, но тогда, в том нежном возрасте, как же я злилась на тренера за то, что она ограничивала наше общение, считая, что вы меня отвлекаете от подготовки к Олимпиаде! А ты, кстати, всегда ее поддерживал: видимо, как тренер тренера. Выслушивал мои жалобы, но не пытался вмешаться, как другие родители. Я какое-то время недоумевала, а потом поняла, чему ты меня хочешь научить, когда говоришь: «Сначала оцени свою работу, все ли ты сделала? Если проблема в тебе, нужно трудиться». Знаешь, и я привыкла справляться самостоятельно, искать причину именно в себе, в жизни мне это очень помогает", — сказала Загитова, обращаясь к отцу.