Алина Загитова — отцу Ильназу: «Ты часто говорил мне, что нам с Медведевой стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили»

Алина: Наверное, тебе непросто быть единственным мужчиной в семье, у нас ведь все остальные — девочки, даже собаки с кошками. Причем девочки импульсивные, яркие. Ты у нас как островок спокойствия, мудрости и лояльности, крепкий стержень, на котором все держится.
Но, мне кажется, иногда ты слишком закрываешься — не показываешь эмоции, всегда молчишь о трудностях. Я такая же, тоже стараюсь не жаловаться и справляться сама, поэтому поговорить по душам у нас с тобой получается редко. Но метко. Ильназ: Может, получалось бы чаще, если бы вы меня так не оберегали. Большую часть вопросов вы с мамой решаете между собой, особенно в случае проблем. Я порой последним узнаю о событиях твоей личной жизни, о том, что у тебя внутри происходит.
Алина: Я бы так не сказала. Вот, например, возьмем ситуацию с Женей Медведевой. Я только с тобой ее обсуждала, не поднимала эту тему ни с мамой, ни с бабушкой.
Ты часто мне говорил, что нам с Женей стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили. Я тоже упертая, мне сложно сделать первый шаг. Но я не люблю ссориться и пребывать в токсичной среде. Я эмпатична, считываю и ощущаю состояние человека — нервозность, радость, грусть. И мне, конечно, хотелось прекратить эту вражду.
Ты объяснял мне: негативные отношения создают негативный контекст, лучше жить дружно. В итоге через некоторое время я сама пришла к этому и первой написала Жене: «Давай встретимся». Мое решение не было спонтанным. Я шла к нему очень долго. И ты мне в этом тоже помог.
Ильназ: Молодцы, давно пора было. Я был очень рад и впечатлен, когда в мае прочитал на твоем сайте новость: «Евгения Медведева — новый участник рок-мюзикла “Ассоль”.