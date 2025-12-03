Алина Загитова — отцу Ильназу: «Ты часто говорил мне, что нам с Медведевой стоит наладить отношения. Я возражала, мы с тобой спорили»

Но, мне кажется, иногда ты слишком закрываешься — не показываешь эмоции, всегда молчишь о трудностях. Я такая же, тоже стараюсь не жаловаться и справляться сама, поэтому поговорить по душам у нас с тобой получается редко. Но метко. Ильназ: Может, получалось бы чаще, если бы вы меня так не оберегали. Большую часть вопросов вы с мамой решаете между собой, особенно в случае проблем. Я порой последним узнаю о событиях твоей личной жизни, о том, что у тебя внутри происходит.