«Буду делать все для того, чтобы продвигать свой народ в массы». Алину Загитову наградили дипломом в рамках премии «Татары года-2025»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова была награждена дипломом в рамках премии «Татары года-2025» издания «Миллиард. Татар».

Источник: Спортс"

"Спасибо большое организаторам за то, что так высоко оцениваете мой вклад в Республику Татарстан. Конечно, я буду делать со своей стороны все для того, чтобы продвигать свой народ в массы и делать очень классные проекты, нужные проекты.

В позапрошлом году мы сделали шоу «Хранители времени», которое, дай бог, покажем в следующем году и порадуем вас потрясающими спецэффектами", — сказала Загитова на церемонии награждения.

