Ирина Роднина: «Загитова и Медведева и в спорте были очень разными девочками, а сейчас тем более»

Я до такого момента не слежу за Медведевой и Загитовой. Они уже взрослые и самостоятельные девочки: зарабатывают, живут, занимаются творчеством и учебой. Чего вы их все как маленьких девочек: кто кому перешел дорогу, завидует или не завидует, соревнуется или не соревнуется", — сказала Роднина.