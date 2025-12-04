Грандиозная сенсация в фигурке: русско-американский гений Малинин проигрывает 15 баллов в финале ГП. Что произошло?

После впечатляющих баллов Юмы главным вопросом было: рискнет ли Илья Малинин идти на свой коронный, но первый в этом сезоне, четверной аксель, так еще и в каскаде? Ответ был утвердительным, так как для него любое соревнование— это борьба с самим собой. Прыжок был сделан, хоть и со степ-аутом, но это не помешало русскому американцу собраться на оставшийся прокат и прицепить второй прыжок к четверному лутцу. Напряжение, которое он сегодня нес от элемента к элементу, было ощутимо, вероятно, оно и сказалось на чистоте каскада, где судьи усмотрели недокрут. Создалось впечатление, что сегодня Малинин был «не в ногах» и просто старался отработать весь технический и акробатический контент — чистое сальто в финале это подтвердило. А нынешний костюм Ильи визуально утяжеляет образ и, возможно, даже мешает восприятию его легких прыжков.