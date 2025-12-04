Грандиозная сенсация в фигурке: русско-американский гений Малинин проигрывает 15 баллов в финале ГП. Что произошло?

В Японии стартовал последний турнир перед Олимпийскими играми в Милане, который собрал практически всех топов мужского одиночного катания, пожалуй, за исключением россиян.
В четверг в Нагое на финале Гран-при мужчины демонстрировали короткие программы. Обычно за счет первого вида нельзя выиграть турнир, но запросто можно его проиграть. Именно это и произошло с некоторыми участниками. Основная интрига должна была развернуться за второе и третье места и за право укрепиться в статусе претендентов на олимпийский пьедестал, ведь все с уверенностью пророчили победу Илье Малинину. Но, как оказалось, даже в фигурке не существует ничего постоянного, тем более в мужской одиночке с ее космической сложностью.
Турнир открывал итальянец Даниэль Грассль, экс-ученик Этери Тутберидзе. Он мощно начал прокат — с чистого и уверенного каскада с четверным лутцем. Подумалось, что эта удача задаст тон всем выступлению. Но следующий прыжок, четверной риттбергер, хоть и был приземлен, однако судейская бригада сочла его недокрученным в четверть и отминусовала. Тем не менее сам спортсмен в тот момент еще не знал о своей помарке, поэтому почувствовал уверенность, разогнался и эмоционально включился во второй части программы под музыку из сериала «Танго свободы», показав сложные позиции во вращениях и чистые хореографические элементы.
Ровно 94 балла набрал Даниэль, всего 5 сотых не хватило, чтобы попасть на виртуальный подиум после коротких программ.
Следующим на лед вышел Михаил Шайдоров. Перед этим стартом казахстанец вернулся к своей прошлогодней короткой программе «Дюна», но это не помогло ему преодолеть кризис. От былого прыжкового лоска ничего не осталось. Неуверенность нарастает от старта к старту. Шайдоров явно не ждал, что после серебра чемпионата мира судьи по-прежнему будут к нему жестки, и этот момент его эмоционально прибил. Явно не сыграл в плюс и отъезд из Сочи, где он долгое время тренировался.
Программа рассыпалась в самом начале. Вице-чемпион мира упал с коронного четверного лутца. На триксель удалось собраться. Но во второй половине Михаил рухнул еще и с квад-тулупа, оставшись без каскада. А бывало, что он заходил и на более сложный контент. Здесь же и один из самых простых квадов не покорился. Обсуждать постановку в такой ситуации излишне. Сумма в 71.30 балла — это просто стыдно для финала Гран-при. Естественно, он последний. При таких вводных сложно судить, правильное ли было решение — вернуть старую программу. Это еще предстоит оценить. Когда видишь столько ошибок от одного из самых стабильных прыгунов среди фигуристов, то понимаешь, что Шайдоров сейчас просто сломлен и не понимает, что вообще происходит.
Адам Сяо Хим Фа— фигурист, который может как гениально откатать свои программы, так и сорвать все. Сегодня, к сожалению, мы стали свидетелями второго сценария. Его прокат технически повторил выступление Михаила Шайдорова: падение на четверном лутце и срыв каскада, где первым прыжком планировался четверной тулуп. Эти ошибки, естественно, лишают чемпиона Европы шансов в борьбе за медаль. Он пятый по итогам короткой (78.49 балла). Однако даже при такой провальной прыжковой составляющей ощущается преимущество над казахстанцем в уровне катания, да и все непрыжковые француз сделал на 4-й уровень. Вторая оценка Адама — его спасение. В программе Бенуа Ришо «Leonardo Da Vinci» подчеркиваются мастерство катания и артистизм Сяо Хим Фа, которые возможно было разглядеть даже сегодня.
А вот кто точно порадовал, так это Сун Сато. После нескольких невзрачных сезонов этот японец обрел себя в самый нужный момент. Осень и начало зимы у него блестящие. Прекрасная техническая составляющая первой части программы с квад-лутцем и каскадом четверной тулуп — тройной тулуп помогла немного закрыть глаза на помарку на тройном акселе в конце второй минуты выступления.
Пока его программа воспринимается скорее как демонстрация прыжковой составляющей, артистизм и уровень катания растут, но точно можно лучше. И все равно сложно отрицать тот факт, что выбранная тактика (сделать ставку на сложный контент) себя полностью оправдала, обеспечив ему аж второе место после короткой программы с 98,06 балла. Казалось, Сато с такими оценками мог проиграть только Илье Малинину, но сюрприз нас ждал в концовке короткой!
Юма Кагияма вышел на лед с улыбкой и откатался с той фирменной легкостью, которая ему присуща. Таким его давно не приходилось видеть. Как будто Юма полностью исцелился после многочисленных травм. Стартовый каскад, четверной тулуп — тройной тулуп, был практически воздушным, с квад-сальхова приземлился бесшумно, а вся программа пролетела на одном дыхании. Катание — мягкое, плавное. Стоит отметить нестандартный выбор музыкальной композиции для японцев: фигурист катался под ремикс «I Wish» Стиви Уандера от пианистов Марцина Мазура и Хаято Сумино. В этой программе явно чувствуется рука легендарной Каролины Костнер, которая также работает сейчас с этим талантливым фигуристом. За свой прокат Юма набрал 108,77 балла. Это, конечно, перебор, учитывая, что он.
После впечатляющих баллов Юмы главным вопросом было: рискнет ли Илья Малинин идти на свой коронный, но первый в этом сезоне, четверной аксель, так еще и в каскаде? Ответ был утвердительным, так как для него любое соревнование— это борьба с самим собой. Прыжок был сделан, хоть и со степ-аутом, но это не помешало русскому американцу собраться на оставшийся прокат и прицепить второй прыжок к четверному лутцу. Напряжение, которое он сегодня нес от элемента к элементу, было ощутимо, вероятно, оно и сказалось на чистоте каскада, где судьи усмотрели недокрут. Создалось впечатление, что сегодня Малинин был «не в ногах» и просто старался отработать весь технический и акробатический контент — чистое сальто в финале это подтвердило. А нынешний костюм Ильи визуально утяжеляет образ и, возможно, даже мешает восприятию его легких прыжков.
Итог — 94,05 балла и промежуточное третье место. Стоила ли того попытка каскада с четверным акселем?
Однако для Ильи Малинина подобный прокат — явно не повод для отчаяния. На тренировках он уже штурмует пятерной сальхов, и эти попытки ясно дают понять: даже сегодняшнее выступление для него — временная неудача, которую нужно преодолеть. Завтра он, как ожидается, пойдет на семь четверных прыжков, но поможет ли это ему отыграть 15 баллов разницы с лидирующим Кагиямой?
Анна Афонская