Загитова показала новый образ: челка и укороченный пиджак на нижнее белье

Фигуристка побывала на вечеринке журнала «Мнение редакции может не совпадать».
Загитова пришла в черной мини-юбке и укороченном пиджаке поверх нижнего белья. Она также показала новую прическу с челкой (возможно, накладной).
