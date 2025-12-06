Ричмонд
Чок и Бейтс заняли первое место в Финале серии Гран-при в Нагое

Американцы Чок и Бейтс заняли первое место в Финале серии Гран-при в Нагое.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали победителями Финала международной серии Гран-при в Нагое (Япония).

По сумме двух программ фигуристы набрали 220,42 балла (88,74+131,68). Второе место заняли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (214,25: 87,56+126,69), третьими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (208,81: 82,55+126,26).

Позднее в субботу пройдут произвольные программы в мужском и женском одиночном катании.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.

