Чок и Бейтс заняли первое место в Финале серии Гран-при в Нагое

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бейтс стали победителями Финала международной серии Гран-при в Нагое (Япония).
По сумме двух программ фигуристы набрали 220,42 балла (88,74+131,68). Второе место заняли французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (214,25: 87,56+126,69), третьими стали британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (208,81: 82,55+126,26).
Позднее в субботу пройдут произвольные программы в мужском и женском одиночном катании.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.