Министр спорта Татарстана: «Загитова внесла огромный вклад в популяризацию не только татарстанского, но и всего российского спорта»

"Алина Загитова, безусловно, внесла огромный вклад в популяризацию не только татарстанского, но и всего российского спорта. Она выиграла все возможные вершины в фигурном катании — олимпийское золото, титулы чемпионки мира и Европы, и каждая из этих побед стала исторической.