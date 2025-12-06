Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова о Малинине: «Он сегодня перевел фигурное катание в новый мир, совершенно другой. Полпрограммы я не дышала вообще»

Татьяна Тарасова: Малинин перевел фигурное катание в совершенно другой мир.

Источник: Reuters

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ее потрясло выступление американского фигуриста Ильи Малинина в финале Гран-при в Нагое.

Малинин стал первым в истории фигуристом, исполнившим семь четверных прыжков и сальто в произвольной программе. За технику он набрал 146,07 балла, общая оценка за выступление — 238,24 балла. Это новые мировые рекорды.

«Этот парень потряс нас уже давно. И мы так и живем потрясенные им. Он сегодня перевел фигурное катание в новый мир, совершенно другой. Полпрограммы я не дышала вообще, начала во второй половине. То, что я увидела, меня потрясло.

Не могу сказать, что вдохновило… Я подумала: как же брать детей и чему их теперь учить? Это следующий вопрос, который нам — профессионалам — надо решать», — сказала Тарасова в эфире Okko.