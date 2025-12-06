Тарасова о Малинине: «Он сегодня перевел фигурное катание в новый мир, совершенно другой. Полпрограммы я не дышала вообще»

«Этот парень потряс нас уже давно. И мы так и живем потрясенные им. Он сегодня перевел фигурное катание в новый мир, совершенно другой. Полпрограммы я не дышала вообще, начала во второй половине. То, что я увидела, меня потрясло.



Не могу сказать, что вдохновило… Я подумала: как же брать детей и чему их теперь учить? Это следующий вопрос, который нам — профессионалам — надо решать», — сказала Тарасова в эфире Okko.