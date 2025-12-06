Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американская фигуристка Лью выиграла финал серии Гран-при ISU

Второй стала Ами Накаи, третье место заняла Каори Сакамото.

Источник: Reuters

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Американка Алиса Лью стала победительницей финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию. Соревнования проходили в японской Нагое.

Лью набрала по сумме короткой и произвольной программ 222,49 балла. Второе место заняла японка Ами Накаи (220,89 балла), третьей стала ее соотечественница Каори Сакамото (218,80).

Лью 20 лет, она впервые выиграла финал Гран-при. Американка является действующей чемпионкой мира.

Ранее в соревновании спортивных пар победу одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара. В танцах на льду первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. В мужском одиночном катании победителем стал представитель США Илья Малинин.