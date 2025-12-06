Американская фигуристка Лью выиграла финал серии Гран-при ISU

Ранее в соревновании спортивных пар победу одержали японцы Рику Миура и Рюити Кихара. В танцах на льду первое место заняли американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс. В мужском одиночном катании победителем стал представитель США Илья Малинин.