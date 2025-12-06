Ричмонд
Впервые с 2019 года все участницы финала Гран-при по фигурному катанию набрали больше 200 баллов

Впервые с 2019 года все фигуристки, выступившие в финале Гран-при, набрали больше 200 баллов по сумме двух программ.

Источник: Спортс"

Победу одержала американка Алиса Лью с 222,49 баллами. Второе место заняла японка Ами Накаи (220,89), третье — ее соотечественница Каори Сакамото (218,80).

Эмбер Гленн из США стала четвертой (211,50), японка Моне Чиба — пятой (210,22), еще одна представительница Японии Ринка Ватанабе — шестой (207,14).

В 2019 году победу одержала россиянка Алена Косторная, набрав 247,59 балла — на тот момент это был мировой рекорд. Второе место заняла Анна Щербакова (240,92), третье — Александра Трусова (233,18). Алина Загитова стала шестой, набрав 205,23 балла.

