Впервые с 2019 года все участницы финала Гран-при по фигурному катанию набрали больше 200 баллов

Победу одержала американка Алиса Лью с 222,49 баллами. Второе место заняла японка Ами Накаи (220,89), третье — ее соотечественница Каори Сакамото (218,80).
Эмбер Гленн из США стала четвертой (211,50), японка Моне Чиба — пятой (210,22), еще одна представительница Японии Ринка Ватанабе — шестой (207,14).
В 2019 году победу одержала россиянка Алена Косторная, набрав 247,59 балла — на тот момент это был мировой рекорд. Второе место заняла Анна Щербакова (240,92), третье — Александра Трусова (233,18). Алина Загитова стала шестой, набрав 205,23 балла.
