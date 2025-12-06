Команда Трусовой выиграла юниорский Кубок Первого канала

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.