Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Плющенко о ситуации с Костылевой: «Врагам не пожелаю»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал предстоящие переговоры о будущем фигуристки Елены Костылевой в академии «Ангелы Плющенко».

Источник: РИА "Новости"

«По мудрому совету Татьяны Анатольевны Тарасовой мы настроены провести переговоры в интересах Лены Костылевой и найти мудрое решение по этому вопросу. Переговоры пройдут 15 или 16 декабря. Сразу после наших ледовых шоу в Минске, где Лена играет главную роль. Спасибо всем кто переживает за эту очень непростую историю в нашей академии. У нас очень сложная ситуация (врагам не пожелаю), но я очень надеюсь, что и переговорщики и юристы найдут выход из этой ситуации. Я очень люблю Лену, но мне с большим трудом далось это решение, но я его принял», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что Плющенко не хочет продолжать работу с фигуристкой Еленой Костылевой в качестве ее тренера из-за поведения ее матери Ирины.

25 ноября спортсмен сообщил, что пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву, обвинив ее в жестоком обращении с дочерью. Позднее гендиректор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская с согласия отца фигуристки опубликовала видео, на котором Ирина бьет свою дочь в живот.

В настоящее время спортсменка находится с матерью и отцом в Воронеже.