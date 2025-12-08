Плющенко о ситуации с Костылевой: «Врагам не пожелаю»

«По мудрому совету Татьяны Анатольевны Тарасовой мы настроены провести переговоры в интересах Лены Костылевой и найти мудрое решение по этому вопросу. Переговоры пройдут 15 или 16 декабря. Сразу после наших ледовых шоу в Минске, где Лена играет главную роль. Спасибо всем кто переживает за эту очень непростую историю в нашей академии. У нас очень сложная ситуация (врагам не пожелаю), но я очень надеюсь, что и переговорщики и юристы найдут выход из этой ситуации. Я очень люблю Лену, но мне с большим трудом далось это решение, но я его принял», — написал Плющенко в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что Плющенко не хочет продолжать работу с фигуристкой Еленой Костылевой в качестве ее тренера из-за поведения ее матери Ирины.
25 ноября спортсмен сообщил, что пожаловался уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой на Ирину Костылеву, обвинив ее в жестоком обращении с дочерью. Позднее гендиректор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская с согласия отца фигуристки опубликовала видео, на котором Ирина бьет свою дочь в живот.
В настоящее время спортсменка находится с матерью и отцом в Воронеже.