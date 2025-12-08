Ричмонд
Украина призвала ISU отстранить Гуменника и Петросян от ОИ: «Их действия противоречат принципам нейтральности МОК»

Национальный олимпийский комитет Украины обратился к Международному союзу конькобежцев (ISU) с требованием отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпиаде-2026.

Источник: Sport24

В мае этого года ISU допустил Петросян и Гуменника к участию в олимпийском отборе в нейтральном статусе. В сентябре российские фигуристы выиграли квалификацию, завоевав право выступить на Играх в Италии.

"Действия и публичная активность этих спортсменов противоречат принципам нейтральности, установленным МОК. Несмотря на продолжающуюся СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ), эти фигуристы продолжают участвовать в мероприятиях, открыто поддерживающих СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ), демонстрируют запрещенную символику и поддерживают контакты с публичными лицами, продвигающими российскую пропаганду.

Украинская сторона считает, что их допуск к международным стартам подрывает принцип Олимпийской хартии и несет риск использования спорта как инструмента политического влияния.

Авторы обращения — президент НОК Украины, олимпийский чемпион Вадим Гутцайт, министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации конькобежного спорта Украины Даниль Амирханов — призвали МОК и ISU провести всестороннюю проверку указанных фактов.

НОК Украины еще раз подчеркивает неизменную позицию Украины: пока продолжается СВО (формулировка изменена по требованию законодательства РФ), спортсмены, которые поддерживают ее действиями или словами или являются частью военных структур, не могут участвовать в международных соревнованиях в любом статусе!" — говорится в письме.

