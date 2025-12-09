Ричмонд
Малинин исполнил секвенцию из двух четверных акселей: видео

Двукратный чемпион мира Илья Малинин в очередной раз поразил болельщиков своим техническим уровнем.

Источник: Getty Images

Американский фигурист опубликовал в соцсетях видео, как на тренировке во время финала Гран-при в Нагое исполняет каскад из двух акселей в 4,5 оборота.

В финале Гран-при Малинин одержал уверенную победу, приземлив семь четверных прыжков в произвольной программе (в том числе и квадриксель), установив мировой рекорд по баллам и опередив ближайшего конкурента в сумме на 30 баллов.

Напомним, ученик Рафаэля Арутюняна является единственным фигуристом в мире, исполняющим четверной аксель на соревнованиях.