Малинин исполнил секвенцию из двух четверных акселей: видео

Американский фигурист опубликовал в соцсетях видео, как на тренировке во время финала Гран-при в Нагое исполняет каскад из двух акселей в 4,5 оборота.
В финале Гран-при Малинин одержал уверенную победу, приземлив семь четверных прыжков в произвольной программе (в том числе и квадриксель), установив мировой рекорд по баллам и опередив ближайшего конкурента в сумме на 30 баллов.
Напомним, ученик Рафаэля Арутюняна является единственным фигуристом в мире, исполняющим четверной аксель на соревнованиях.