Тарасова про Малинина: «Мне 78 лет, но это я видела первый раз в жизни. Не думала, что увижу такого человека»

Напомним, что на прошлой неделе Малинин одержал победу на Гран-при ISU и установил новый мировой рекорд, набрав в произвольной программе 238,24 балла. Илья сделал семь четверных прыжков.
Стоит отметить, что после короткой программы Малинин шел лишь на третьем месте, но Тарасова призналась, что не сомневалась в его успехе.
«Я думала, что у него все получится. Честно. И отец, и тренеры, и он — они не выходят, чтобы что-то не получилось. Это случайность, что получилась в короткой программе такая лажа.
Мне много лет! Я не скрываю — 78. Я с четырех лет на льду. Я это первый раз в жизни видела. Я не могла ничего говорить. Я только с середины программы вдруг ни с того, ни с сего выдохнула. Это такое счастье, когда ты на том, что ты любишь, что ты вроде бы знаешь… Я не думала, что я увижу такого человека. Это отдельный человек», — сказала Тарасова в эфире Okko.