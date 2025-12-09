Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тарасова про Малинина: «Мне 78 лет, но это я видела первый раз в жизни. Не думала, что увижу такого человека»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова восхитилась 21-летним американским фигуристом Ильей Малининым.

Источник: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

Напомним, что на прошлой неделе Малинин одержал победу на Гран-при ISU и установил новый мировой рекорд, набрав в произвольной программе 238,24 балла. Илья сделал семь четверных прыжков.

Стоит отметить, что после короткой программы Малинин шел лишь на третьем месте, но Тарасова призналась, что не сомневалась в его успехе.

«Я думала, что у него все получится. Честно. И отец, и тренеры, и он — они не выходят, чтобы что-то не получилось. Это случайность, что получилась в короткой программе такая лажа.

Мне много лет! Я не скрываю — 78. Я с четырех лет на льду. Я это первый раз в жизни видела. Я не могла ничего говорить. Я только с середины программы вдруг ни с того, ни с сего выдохнула. Это такое счастье, когда ты на том, что ты любишь, что ты вроде бы знаешь… Я не думала, что я увижу такого человека. Это отдельный человек», — сказала Тарасова в эфире Okko.