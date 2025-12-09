Вайцеховская сравнила Малинина с легендарным украинцем: «Бил рекорды по сантиметру из чисто финансовых соображений»

«Илья Малинин прыгнул на тренировке связку из двух квад-акселей, и это уже вроде как и не сенсация, способная поставить мир на уши, а так — рабочий момент. Хотя на самом деле и есть рабочий, если принять во внимание, что после ОИ Малинин намерен исполнить на публике прыжок в пять оборотов.



Для меня в этом интересно другое. С точки зрения биомеханики, аксель — самый сложный по заходу прыжок, требующий не только безупречной техники, но и абсолютного, феноменального владения телом. Особенно второй аксель в связке, который исполняется фактически без разбега, и нет времени на то, чтобы поправить баланс в отталкивании. Это к вопросу, умеет ли Илья что-то еще, кроме как прыгать, который сейчас нередко звучит в сети.



С моей точки зрения, если человек настолько хорошо владеет собственным телом на льду, он способен сделать все что угодно. И выучить все что угодно.



Вообще, на месте Малинина я бы из чистого хулиганства взяла бы и повторила для показательного номера какую-то из наиболее навороченных по ногам и пластике программ того же Джейсона Брауна периода расцвета последнего. Хотя бы для того, чтобы прекратить спекуляции на теме, что никогда в жизни Илья не сможет такое повторить.



Но это после пятерного прыжка. Парню, способному прыгать так, как это умеет Малинин, считаю, вообще нужно прыгать по максимуму, пока позволяют тело и психика, чтобы потом не грызть себя мыслью, что мог, а поезд ушел…



Здесь просто-таки напрашивается параллель с Сергеем Бубкой, который был способен брать не менее крутые высоты в прыжках с шестом, чем нынешний Арман Дюплантис, но бивший мировые рекорды по сантиметру из чисто финансовых соображений. А когда добрался до 6,14, выяснилось, что Бубка — все…» — написала Вайцеховская в телеграм-канале.