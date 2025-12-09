Алина Загитова: «Я приняла такую позицию, что я никогда не буду фотошопить себя. Мы такие, какие мы есть»

Мы такие, какие мы есть. Мы можем заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, все будет на своих местах. Понятно, что для кого-то ты будешь толстой, для кого-то худой, у всех свои стандарты красоты. И некоторые не понимают — блондинки не понимают брюнеток, брюнетки не понимают блондинок. Мы сейчас живем в таком социуме, что ты не поймешь, какой стандарт красоты. И я думаю, что даже не надо к нему стремиться, потому что у каждого своя изюминка есть.