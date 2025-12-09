Алина Загитова: «В спорте я говорила через движения. Даже сейчас сказать именно движениями, жестами намного проще — люди меня поймут»

Тут надо понимать, что 17-летняя девочка, у которой вообще не было опыта телевидения — всю свою осознанную жизнь я каталась и ничего не говорила. Я говорила через движения, для меня это намного проще. Даже сейчас могу сказать, что сказать именно движениями, жестами намного проще — и что самое интересное, люди меня поймут, — нежели словами.