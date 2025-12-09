Алина Загитова: «В спорте я говорила через движения. Даже сейчас сказать именно движениями, жестами намного проще — люди меня поймут»

"Сложный период в жизни каждого спортсмена. Это мне повезло, что в 17 лет я как бы пошла в новую для себя профессию.
Есть виды спорта, которыми занимаются до 30, до 40 — они всю эту жизнь жили одни делом, и потом наступает момент «а что дальше делать?».
И тут, конечно, у многих спортсменов бывают потери себя, депрессии очень частые. Слава богу, в моей жизни этого было мало, и я практически сразу перешла в новую для себя профессию. Огромная благодарность Первому каналу, что дали мне возможность такую — попробовать себя в роли ведущей. Это для меня новый опыт.
Тут надо понимать, что 17-летняя девочка, у которой вообще не было опыта телевидения — всю свою осознанную жизнь я каталась и ничего не говорила. Я говорила через движения, для меня это намного проще. Даже сейчас могу сказать, что сказать именно движениями, жестами намного проще — и что самое интересное, люди меня поймут, — нежели словами.
Я параллельно с проектом занималась с педагогом. Но, естественно, люди именно телевидения не сразу становились такими мастодонтами в этом. Естественно, у кого-то были переживания, у кого-то были ошибки. Ну как ошибки… Это не ошибки, это опыт. То есть через этот опыт абсолютно все проходят, и надо это понимать.
Для многих людей, естественно, должно быть все идеально, все выверенно, безошибочно. Ну, такого, наверное, ни у кого нет, даже у самых великих интервьюеров.
На тот момент я даже боялась идти в кадр. То есть до такой степени я себя накрутила, что боялась идти в кадр и что-либо сказать. Вот любое слово — я понимала, что могут засмеять. Опять же, это флешбэки из детства«, — сказала Загитова в интервью проекту “Вместе”.