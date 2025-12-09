Ричмонд
Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. До этого я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова заявила, что в детстве у нее не было мыслей о победе на Играх.

Источник: Спортс"

"Я была одна на льду — это была моя отдушина. Погружалась в процесс, не видя других людей — показывала яркость, индивидуальность. Теперь понимаю, почему у меня получалось достаточно ярко отыгрывать разные образы.

Какое-то время я занималась в Альметьевске, даже мыслей о победах не было. Наверное, из-за каких-то слов тренера, который мог унизить, сказать, какая ты некрасивая, неспособная, неталантливая, что с тебя взять. Тебе до Олимпиады как до Китая пешком.

Я всегда смеюсь, вспоминая это: я дошла до Кореи.

Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. До этого занималась любимым делом, отдавала всю себя, не было никаких хобби. Я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела«, — сказала Загитова в интервью проекту “Вместе”.

