Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. До этого я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела»

"Я была одна на льду — это была моя отдушина. Погружалась в процесс, не видя других людей — показывала яркость, индивидуальность. Теперь понимаю, почему у меня получалось достаточно ярко отыгрывать разные образы.
Какое-то время я занималась в Альметьевске, даже мыслей о победах не было. Наверное, из-за каких-то слов тренера, который мог унизить, сказать, какая ты некрасивая, неспособная, неталантливая, что с тебя взять. Тебе до Олимпиады как до Китая пешком.
Я всегда смеюсь, вспоминая это: я дошла до Кореи.
Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. До этого занималась любимым делом, отдавала всю себя, не было никаких хобби. Я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела«, — сказала Загитова в интервью проекту “Вместе”.