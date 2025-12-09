Алина Загитова: «Мысли об Олимпиаде появились только в олимпийский сезон. До этого я как лошадь зашторенная шла, ничего вокруг не видела»

Какое-то время я занималась в Альметьевске, даже мыслей о победах не было. Наверное, из-за каких-то слов тренера, который мог унизить, сказать, какая ты некрасивая, неспособная, неталантливая, что с тебя взять. Тебе до Олимпиады как до Китая пешком.