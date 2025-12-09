Алина Загитова: «Мне всегда хотелось быть частью компании, но почему-то нигде не приживалась. Во взрослой жизни поняла, что и одна я могу»

Если у меня есть близкие и родные, мне с самой собой очень даже хорошо. Это и в плюс, и в минус, тут можно по-разному интерпретировать. Но на тот момент хотелось сжаться до размеров маленькой мышкой и ходить с низкой головой, чтобы меня никто не видел.