Губерниев о словах Загитовой про «зашторенную лошадь»: «Алина не стесняется говорить, естественно, ошибается, ну что делать? Мы же ее любим не за это»

Я ей рекомендовал все время почитать великую книжку Светланы Макаровой «Мастерство эфирного выступления». Надеюсь, она прочитала. Но Алина чем молодец, так это тем, что она без обиняков разговаривает, делает задумчивое лицо и молчаливо идет. И все думают: «Ай, какая она молодец!» Она не стесняется говорить, естественно, ошибается, ну что делать? Мы же ее любим не за это. Поэтому пусть дерзает. Но глядя на то, как она держится, что говорит, это очень хороший и побудительный мотив для всех остальных.